Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второму 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?
Математика
Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второму 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/4=3/4 остаток после первой продажи 4/9 * 3/4=1/3 продано второму 3/4 - 1/3 = 5/12 остаток после второй продажи 5/12 * 4/5 = 1/3 продано третьему 5/12 - 1/3 = 1/12 остаток после третьей продажи 10:1/12=120 кг весь картофель 120*1/4=30 кг продано первому 90*4/9=40 кг продано второму 50*4/5=40 кг продано третьему
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