площадь ромба равна 120 см  в квадрате а одна из диагоналей  больше другой на 14 см Найдите диагонали ромба

Геометрия
площадь ромба равна 120 см  в квадрате а одна из диагоналей  больше другой на 14 см Найдите диагонали ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ромба равна половине произведения диагоналей.   Пусть одна диагональ равна х см, тогда вторая равна х+14 см. По условию задачи составляем уравнение: х(х+14)=120 x^2+14x-120=0 раскладывая на множители (x+20)(x-6)=0 откуда x+20=0 (x=-20) что невозможно так диагональ не может быть отрицательной или х-6=0 х=6   х+14=20 ответ: 6 см, 14 см
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