помогите перевести предложения в пассивный залог. 1.somebody borrowed my pen 2.somebody broke this window 3.somebody brings me flowers every day. 4.somebody will wash the floor. 5.somebody is cleaning this room 6.somebody reads...
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помогите перевести предложения в пассивный залог. 1.somebody borrowed my pen 2.somebody broke this window 3.somebody brings me flowers every day. 4.somebody will wash the floor. 5.somebody is cleaning this room 6.somebody reads newspapers every day 7.somebody found my keys
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кто-то взял мою ручку . кто-то сломал это окно. кто-то дарит мне цветы каждый день. кто-то помоет пол. кто-то убирается в этой комнате кто-то читает газеты каждый день кто-то нашел мои ключи.
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