ААААА плиз помогите срочно надо Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн,а емкость конденсатора 25 мкФ. Найдите период и частоту,колебательного контура

Физика
ААААА плиз помогите срочно надо Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн,а емкость конденсатора 25 мкФ. Найдите период и частоту,колебательного контура
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=1мкГн=1*[latex]10^-6[/latex]Гн c=3*[latex]10^8[/latex]м/с С=25мкФ= 25*[latex]10^-6[/latex]ф решение: T=[latex]2\pi \sqrt{LC}[/latex]= 3.14*[latex]10^-5[/latex]c T=1/V(частота)  V(частота)=1/T=1/314000Гц  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дано вектори а(4; 2) і b(х; -4). При якому значенні х ці вектори колінеарні ?
Ответить
Математика
решить уравнение с двумя неизвестными y + 27y=0.952
Ответить
Математика
основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.
Ответить
Алгебра
Выразите из формулы Q=cm(t1-t2) переменную t1
Ответить
Алгебра
кенгуру способен прыгнуть в длину 1 сантикилометр сколько метров состовляет длина такого прыжка
Ответить