ААААА плиз помогите срочно надо Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн,а емкость конденсатора 25 мкФ. Найдите период и частоту,колебательного контура
Физика
ААААА плиз помогите срочно надо Катушка приемного контура радиоприемника имеет индуктивность 1 мкГн,а емкость конденсатора 25 мкФ. Найдите период и частоту,колебательного контура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=1мкГн=1*[latex]10^-6[/latex]Гн c=3*[latex]10^8[/latex]м/с С=25мкФ= 25*[latex]10^-6[/latex]ф решение: T=[latex]2\pi \sqrt{LC}[/latex]= 3.14*[latex]10^-5[/latex]c T=1/V(частота) V(частота)=1/T=1/314000Гц
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