кенгуру способен прыгнуть в длину 1 сантикилометр сколько метров состовляет длина такого прыжка
Алгебра
кенгуру способен прыгнуть в длину 1 сантикилометр сколько метров состовляет длина такого прыжка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 метра самое максимальное 3м не больше и вообще не бывает сантикилометра
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