с трёх лугов собрали 19,7тонн сена.с первого и второго лугов собрали сена поровну,а с третьего собрали на 1,1тонн больше,чем с каждого из первых двух.сколько сена собрали сч каждого луга?

Гость: Гость:

Пусть х т - собрали с каждого первого и второго луга х+1,1 т собрали с третьего луга Составим выражение: х+х+х+1,1=19,7 3х=19,7-1,1 3х=18,6 х=18,6:3 х=6,2 - собрали с каждого первого и второго луга 6,2+1,1=7,3 т - собрали с третьего луга Ответ: 6,2 т собрали с 1-го луга, 6,2 т собрали со 2-го луга, 7,3 т собрали с третьего луга