Легков машина за 2 часа проходит столько же км, ск-ко грузов за 3 часа. Но если скор легковой уменьшить на 30 км/ч, то она за час пройдет на 10 км меньше чем грузовик за это же время. Опр их скор? нужно решение
Математика
Легков машина за 2 часа проходит столько же км, ск-ко грузов за 3 часа. Но если скор легковой уменьшить на 30 км/ч, то она за час пройдет на 10 км меньше чем грузовик за это же время. Опр их скор? нужно решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легков машина за 2 часа проходит столько же км, ск-ко грузов за 3 часа. Но если скор легковой уменьшить на 30 км/ч, то она за час пройдет на 10 км меньше чем грузовик за это же время. Опр их скор? нужно решение Решение примем а, км/час - скорость легковой машины в, км/час - скорость грузовой машины тогда а*2=в*3 (а-30)*1=в*1-10 а=(в*3)/2 ((в*3)/2-30)*1=в*1-10 1,5*в-30=в-10 1,5*в-в=30-10 0,5*в=20 в=40 км/час а=40*3/2=60 км/час Ответ: 60, км/час - скорость легковой машины 40, км/час - скорость грузовой машины
Гость:
Пусть х км/ч- скорость грузовой машины, тогда скорость легковой 3х/2=1,5х км/ч. При уменьшении на 30 км/ч скорость легковой машины составит (1,5х-30) или (х-10) км/ч. Составим и решим уравнение: 1,5х-30=х-10 1,5х-х=30-10 0,5х=20 х=20:0,5 х=40 1,5х=1,5*40=60 Ответ: скорость легковой машины 60 км/ч, а грузовой - 40 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К 90г 20% раствора карбоната калия прилили избыток раствора соляной кислоты.Рассчитайте массу выделившегося газа.
Русский язык