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Легков машина за 2 часа проходит столько же км, ск-ко грузов за 3 часа. Но если скор легковой уменьшить на 30 км/ч, то она за час пройдет на 10 км меньше чем грузовик за это же время. Опр их скор? нужно решение Решение примем а, км/час - скорость легковой машины в, км/час - скорость грузовой машины тогда а*2=в*3 (а-30)*1=в*1-10 а=(в*3)/2 ((в*3)/2-30)*1=в*1-10 1,5*в-30=в-10 1,5*в-в=30-10 0,5*в=20 в=40 км/час а=40*3/2=60 км/час Ответ: 60, км/час - скорость легковой машины 40, км/час - скорость грузовой машины