останкинская башня опирается на финдамент 10опорамиЮмасса 82000 тонн давление производимое башней на фундаминт равно 6800 кПа.какова площадь основания каждой из опор башни?

Физика

останкинская башня опирается на финдамент 10опорамиЮмасса 82000 тонн давление производимое башней на фундаминт равно 6800 кПа.какова площадь основания каждой из опор башни?

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