на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем складе составляет 5/9 массы сахара на втором.сколько тонн сахара завезли на каждый ...

Математика

на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем складе составляет 5/9 массы сахара на втором.сколько тонн сахара завезли на каждый склад

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