на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем складе составляет 5/9 массы сахара на втором.сколько тонн сахара завезли на каждый ...
Математика
на 3 склада привезли 340 т сахара.масса сахара,привезённого на второй слад,составляет 45% массы сахара,завезенного на первый,а масса на третьем складе составляет 5/9 массы сахара на втором.сколько тонн сахара завезли на каждый склад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+0,45х+0,45х:9*5=340 1,45х+0,25х=340 1,7х=340 х=340:1,7 х= 200тонн сахара- привезли на первый склад 2)200*0,45=90тонн сахара- привезли на второй склад 3)90:9*5=50тонн сахара- привезли на третий склад.
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