Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже, при температуре 20С передается количество теплоты,равное 100 Дж. Какое из веществ нагреется до более высокой температуры? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. ...

Физика
Веществам одинаковой массы, удельные теплоемкости которых приведены ниже, при температуре 20С передается количество теплоты,равное 100 Дж. Какое из веществ нагреется до более высокой температуры? А. Золото - 0,13 кДж/кг * К Б. Серебро - 0,23 кДж/ кг * К В. Железо - 0,46 кДж/кг * К  Г. Алюминий - 0,88 кДж/ кг *К Д. Вода - 4,19 кДж/ кг *К
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
золото потомучто у него  маленьнкая удельная теплоемкость  
Гость:
золото просто по данным сравни золоту меньше всего надо температуры на идин кг ,теплоёмкость хорошая нагреваеться быстрее
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