Найти ctg L, если tg (L- п/3) = корень из 3/4
Алгебра
Найти ctg L, если tg (L- п/3) = корень из 3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ctg=1/tg поэтому, ctg=4/корень из 3!
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