помогите пожалуйста!уже 2 дня жду ответа-оочень срочно надо! найдите плотность газа при температуре 20 С и давлении 200 кПа,если его плотность про 0 С и давлении 100 кПа равна 1.4 кг/м3.какой это газ?
Физика
помогите пожалуйста!уже 2 дня жду ответа-оочень срочно надо! найдите плотность газа при температуре 20 С и давлении 200 кПа,если его плотность про 0 С и давлении 100 кПа равна 1.4 кг/м3.какой это газ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из услови язадачи видно что p2=2*p1. а давление p1=плотноть (1)*на среднеквадратичную скорость молекул ,анналогично и для давления во втором случае. а потом так как давление во втором случае =2*давление в первом случае подставь. остаеться выяснить среднеквадратичную скорость ,для v(1)в квадрат е=3*kT(1)/m и аналогично для v(2) в квадраите =3*k*T(2)/m а теперь всё подставь в формулу давления когда давление 2=2*давление 1и запиши давление по формуле 1/3плотность 1*на скорость квадратичную =1/3*плотность2*скорость квадратичную и вырази плотность 2,массы уйдут остануться температуры а они даны и плотность один,тоже дана. последняя формула плотность2=плотность1*(T2/T1) И СЧИТАЙ.УСПЕХА не забудь температуру в кельвины перевести
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