тает снег,течет ручей,на ветвях полно грачей. миша дров не напилил, печку кепками топил. на болоте нет дорог я по кошкам скок да скок. забодал меня котел,на него я очень зол. выпишите из стихотворения все существительные, поста...

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тает снег,течет ручей,на ветвях полно грачей. миша дров не напилил, печку кепками топил. на болоте нет дорог я по кошкам скок да скок. забодал меня котел,на него я очень зол. выпишите из стихотворения все существительные, поставив их в начальную форму. опредилите род и характер основы существительных (твердая,мягкая)

Автор: Гость