тает снег,течет ручей,на ветвях полно грачей. миша дров не напилил, печку кепками топил. на болоте нет дорог я по кошкам скок да скок. забодал меня котел,на него я очень зол. выпишите из стихотворения все существительные, поста...
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тает снег,течет ручей,на ветвях полно грачей. миша дров не напилил, печку кепками топил. на болоте нет дорог я по кошкам скок да скок. забодал меня котел,на него я очень зол. выпишите из стихотворения все существительные, поставив их в начальную форму. опредилите род и характер основы существительных (твердая,мягкая)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег - твёрдая основа; ручей - мягкая; ветвь - мягкая; грач - мягкая; дрова - твёрдая; печка - твёрдая; кепка - твёрдая; болото - твёрдая; дорога - твёрдая; кошка - твёрдая; котёл - твёрдая.
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