1. Силовые линии однородного магнитного поля пересекают плоскую площадку под прямым углом. Во сколько раз уменьшится поток магнитной индукции через площадку при ее повороте на 60° относительно оси, лежащей в плоскости площадки?...

Физика
1. Силовые линии однородного магнитного поля пересекают плоскую площадку под прямым углом. Во сколько раз уменьшится поток магнитной индукции через площадку при ее повороте на 60° относительно оси, лежащей в плоскости площадки? 2. На линейный проводник с током 2 А, расположенный в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно силовым линиям поля, действует сила 0,1 Н. Определить длину проводника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. Поток магнитного поля равен Ф1=BScosA, где Ф1-поток до поворота, В-индукция, S-площадь площадки, А- угол между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости площадки . До поворота угол между вектором магнитной индукции и нормалью равен 90 градусов значит cosA=1 отсюда следует что Ф1=BS После поворота на 60 градусов поток стал равен Ф2=BScos60=BS*1/2=BS/2 Чтобы узнать во сколько раз уменьшился поток Ф1/Ф2=BS*2/BS=2. Ответ: поток уменьшился в два раза. №2. На проводник действует сила Ампера равная F=I*B*l*sinА ( где I-сила тока, В- индукция магнитного поля, l-длина проводника)  отсюда выражаем длину проводника l=F/B*I*sinA=0.1/0.1*2*1=0.5м. Ответ: 0,5 м. Успехов!!! :) ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведите пример анафоры морфемной  пожалуйста,  только не эти:  Анафора морфемная Черноглазую девицу, Черногривого коня.    
Ответить
Английский язык
перетворити на теперішній час слова: worked came lived laved had asked culd began ...
Ответить
Биология
Как пользоваться демографическими показателями популяций в хозяйственной деятельности?
Ответить
Математика
На дверь каждой квартиры крепится номер,состоящий из отдельных металлических цифр.Сколько всего потребуется таких цифр для нумерации 136 квартир но...
Ответить
Алгебра
Среднее арифметическое четырех чисел равно 11,5. Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего, а четвертое равно сумме первого и ...
Ответить