1. Силовые линии однородного магнитного поля пересекают плоскую площадку под прямым углом. Во сколько раз уменьшится поток магнитной индукции через площадку при ее повороте на 60° относительно оси, лежащей в плоскости площадки?...
Физика
1. Силовые линии однородного магнитного поля пересекают плоскую площадку под прямым углом. Во сколько раз уменьшится поток магнитной индукции через площадку при ее повороте на 60° относительно оси, лежащей в плоскости площадки? 2. На линейный проводник с током 2 А, расположенный в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно силовым линиям поля, действует сила 0,1 Н. Определить длину проводника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. Поток магнитного поля равен Ф1=BScosA, где Ф1-поток до поворота, В-индукция, S-площадь площадки, А- угол между вектором магнитной индукции и нормалью к плоскости площадки . До поворота угол между вектором магнитной индукции и нормалью равен 90 градусов значит cosA=1 отсюда следует что Ф1=BS После поворота на 60 градусов поток стал равен Ф2=BScos60=BS*1/2=BS/2 Чтобы узнать во сколько раз уменьшился поток Ф1/Ф2=BS*2/BS=2. Ответ: поток уменьшился в два раза. №2. На проводник действует сила Ампера равная F=I*B*l*sinА ( где I-сила тока, В- индукция магнитного поля, l-длина проводника) отсюда выражаем длину проводника l=F/B*I*sinA=0.1/0.1*2*1=0.5м. Ответ: 0,5 м. Успехов!!! :) ,
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