Среднее арифметическое четырех чисел равно 11,5. Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего, а четвертое равно сумме первого и второго.
Алгебра
Среднее арифметическое четырех чисел равно 11,5. Второе число в 1,5 раза меньше первого и на 10 меньше третьего, а четвертое равно сумме первого и второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть второе число х,тогда первое 1,5х третье х+10 четвёртое (х+1,5х)=2,5х составим уравнение х+1,5х+х+10+2,5х=11,5*4 6х+10=46 6х=46-10 6х=36 х=36:6 х=6 второе число 1,5*6=9 первое число 6+10=16 третье число 2,5*6=15 четвёртое число проверка (6+9+15+16):4=11,5 среднее арифм
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