Почему животноводство стало главной отраслью хозяйства Монголии?

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Если имеется ввиду сельское хозяйство Монголии, то тогда все верно, именно пастбищное животноводство играет там ведущую роль. Основная причина – это природные условия. А именно – климат, природное зонирование и почвы. Климат в Монголии резко континентальный, с сухим жарким летом и холодной умеренно снежной зимой. Малое количество осадков и большие перепады температур обусловили скудный потенциал местной растительности. Территория Монголии лежит в зонах степи и пустынь и полупустынь с бедными почвами. Для возделывания эта земля не подходит, поэтому здесь испокон веков развито пастбищное животноводство.