Стороны параллелограмма 3 см и 8 см,а один из углов 60 градусов. Найдите большую диагональ параллелограмма.

Геометрия

Стороны параллелограмма 3 см и 8 см,а один из углов 60 градусов. Найдите большую диагональ параллелограмма.

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