Стороны параллелограмма 3 см и 8 см,а один из углов 60 градусов. Найдите большую диагональ параллелограмма.

Геометрия
Стороны параллелограмма 3 см и 8 см,а один из углов 60 градусов. Найдите большую диагональ параллелограмма.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 97( теорема косинусов, cos 120=- cos 60)
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