Определить массу соляной кислоты m(HCl) необходимую для взаимодействия с 160 г сульфида железа (FeS) содержащего 20% примесей

Химия

Определить массу соляной кислоты m(HCl) необходимую для взаимодействия с 160 г сульфида железа (FeS) содержащего 20% примесей

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