Определить массу соляной кислоты m(HCl) необходимую для взаимодействия с 160 г сульфида железа (FeS) содержащего 20% примесей
Химия
Определить массу соляной кислоты m(HCl) необходимую для взаимодействия с 160 г сульфида железа (FeS) содержащего 20% примесей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl + FeS = FeCl2 +H2S w(Fes)= 100%-20%=80% m чистого(Fes)= 160*0,8=128 n(Fes)= m/M= 128/ 88= 1,45 моль n(HCl)= 2* n(Fes)=2,9 моль m(HCl)= mn= 2,9*36,6=106,14 г
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