47350:60 деление столбиком.

Математика
47350:60 деление столбиком.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47.350: 60=789.16666 -42 53 48 55 54 10 60  
Гость:
47350   |60 420      |789 (ост.10)   535   480     550     540       10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение методои введения новой переменной: ( x в квадате + 4x -4)(x в квадрате + 4x+ 1) = 6
Ответить
Математика
Три воздушных шарика стоят на 12 рублей больше,чем один шарик.Сколько стоит один шарик?
Ответить
Математика
четверо работников должны были выполнить определённую работу за определённый срок. каждый из них работал с одинаковой скоростью,однако после первог...
Ответить
Биология
какие условия погоды ( пасмурный день, солнечный день, открытое место, лес, тихая погода ( без ветра), ветреная погода, холодная погода, холодная п...
Ответить
Химия
Na2SO4+AgNO3= реакция происходит или нет?
Ответить