47350:60 деление столбиком.
Математика
47350:60 деление столбиком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47.350: 60=789.16666 -42 53 48 55 54 10 60
Гость:
47350 |60 420 |789 (ост.10) 535 480 550 540 10
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