Na2SO4+AgNO3= реакция происходит или нет?

Химия
Na2SO4+AgNO3= реакция происходит или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, идёт. 2AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + 2NaNO3 (я уже уравняла реакцию)
Гость:
Мне кажется что да, это реакция обмена или ионное молекулярное уравнение.    
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