Na2SO4+AgNO3= реакция происходит или нет?
Химия
Na2SO4+AgNO3= реакция происходит или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, идёт. 2AgNO3 + Na2SO4 = Ag2SO4 + 2NaNO3 (я уже уравняла реакцию)
Гость:
Мне кажется что да, это реакция обмена или ионное молекулярное уравнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в ящик имеющий форму параллелепипеда сложили игрушки.Каков объём этого ящика если известно что его высота равна 40 см., а площадь основания 1200см
Алгебра
Бананы подешевели на 20%. Сколько кг. бананов можно купить за те же деньги, что и раньше, если раньше покупали 8,8кг.