Бананы подешевели на 20%. Сколько кг. бананов можно купить за те же деньги, что и раньше, если раньше покупали 8,8кг.

Алгебра

Бананы подешевели на 20%. Сколько кг. бананов можно купить за те же деньги, что и раньше, если раньше покупали 8,8кг.

Автор: Гость