Бананы подешевели на 20%. Сколько кг. бананов можно купить за те же деньги, что и раньше, если раньше покупали 8,8кг.
Алгебра
Бананы подешевели на 20%. Сколько кг. бананов можно купить за те же деньги, что и раньше, если раньше покупали 8,8кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х рублей стоит 1кг бананов первоначально.Ранее 8,8 кг бананов стоили 8,8х рублей. Потом бананы подешевели и стали стоить 0,8х рублей. Поэтому теперь можно купить 8,8х/0,8х=11 кг Ответ:11кг
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