Докажите, что основание АС равнобедренного треугольника АВС является касательной окружности с центром в точке В и радиусом,равным медиане треугольника, проведённой к его основанию

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тк медиана(обозначим ее BH) равнобедренного треугольника,проведенная к основанию ,является и высотой => BH перпендикуляр к AC . BH радиус , а касательная к окружности перпендикулярна к радиусу, проведенному в точку касания , что и требовалось доказать.