ряд активности металлов: может лии серебро вытеснить натрий(или ряд активности действует только относительно водорода?)
Химия
ряд активности металлов: может лии серебро вытеснить натрий(или ряд активности действует только относительно водорода?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ряд активности действует относильно металлов и водорода. например: 2Na+ MgCl2= 2NaCl + Mg, но если было бы наоборот то уже магний не вытеснил натрий так как натрий более активный метал чем магний(ряд напряжений металлов)
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