Вася может вскопать огород за 12 часов, а Миша - за время в 1,5 раза меньшее.За какое время Вася и Миша вскопают вместе 5/8 огорода?
Математика
Вася может вскопать огород за 12 часов, а Миша - за время в 1,5 раза меньшее.За какое время Вася и Миша вскопают вместе 5/8 огорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12:1,5=8 (ч.) - требуется Мише для вскопки всего огорода 2) 1:12=1/12 (ог.) - вскопает Вася за 1 час 3) 1:8=1/8 (ог.) - вскопает Миша за 1час 4) 1/12+1/8=2/24+3/24=5/24 (ог.) - вскопают они вместе 5) 5/8:(5/24)=5*24/8*5=3 (ч.) Ответ: Вася и Миша вскопают вместе 5/8 огорода за 3 часа.
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