Вася может вскопать огород за 12 часов, а Миша - за время в 1,5 раза меньшее.За какое время Вася и Миша вскопают вместе 5/8 огорода?

Математика

Вася может вскопать огород за 12 часов, а Миша - за время в 1,5 раза меньшее.За какое время Вася и Миша вскопают вместе 5/8 огорода?

Автор: Гость