14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе с ними в поход отп...
Математика
14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе с ними в поход отправилось по одному брату. и только у двоих ребят- участников похода не было ни одного брата в этом походе. сколько всего матерей дожидалось возвращения своих детей из похода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 матерей потому что ребят 14 а у братьев и уних мама одна
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