14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе  с ними в поход отп...

Математика
14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе  с ними в поход отправилось по одному брату. и только у двоих ребят- участников похода не было ни одного брата в этом походе. сколько всего матерей дожидалось возвращения своих детей из похода?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 матерей потому что ребят 14 а у братьев и уних мама одна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какова сила тока в прямолинейном проводнике помещенном в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции если он не падает?1 м его длины ...
Ответить
Математика
2 переплётчика переплели 180 книг.первыйиз них переплетал по 5 книг в день и переплёл 75 книг.сколькокнигв день переплетал 2переплётчик если он раб...
Ответить
Математика
Катер прошел 50 км по течению реки и 8 км против течения за 3 ч. Найдите скорость течения реки, если собственная скорость катера равна 18 км/ч. P.S...
Ответить
Физика
На рычаге уравновешенные бруски ,разные по объему .Нарушится ли равновесие, если бруски опустить в воду ?
Ответить
Химия
Наибольшее число атомов содержит 1 моль: 1. метана 2. углекислого газа 3. аммиака 4. озона Почему? 
Ответить