14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе с ними в поход отп...

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14 ребят отправились в лодочный поход. у четверых из них вмесие с каждым изз них в походе учавствовало трое братьев, у каждого из шестерых ребят было по 2 брата- также участников похода.у двух человек вместе с ними в поход отправилось по одному брату. и только у двоих ребят- участников похода не было ни одного брата в этом походе. сколько всего матерей дожидалось возвращения своих детей из похода?

Автор: Гость