На рычаге уравновешенные бруски ,разные по объему .Нарушится ли равновесие, если бруски опустить в воду ?
Физика
На рычаге уравновешенные бруски ,разные по объему .Нарушится ли равновесие, если бруски опустить в воду ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое главное, что здесь надо учитывать, то это силу Архимеда и то, от каких физтческих величин она зависит: Формула:Fa=p(плотность жидкости)*g(ускорение свободного падения)*Vт(объем тела). Так как бруски разного объема, то соответственно равновесие при опускании в воду нарушится. Ответ: Равновесие нарушится.
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