разность между гипотенузой прямоугольного треугольника и проведенной к ней медиана равна 7 см.найдите длину гипотенузы
Геометрия
разность между гипотенузой прямоугольного треугольника и проведенной к ней медиана равна 7 см.найдите длину гипотенузы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медиана прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе, равна половине гипотенузы (есть такое свойство). Значит, медиана в 2 раза меньше гипотенузы. Получаем, что длина гипотенузы равна 14.
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