В трапеции ABCD меньшая диагональ BD равная 6, перпендикулярна основаниям AD= 3 и BC=12. Найдите сумму тупых углов B и D трапеции.

Математика

В трапеции ABCD меньшая диагональ BD равная 6, перпендикулярна основаниям AD= 3 и BC=12. Найдите сумму тупых углов B и D трапеции.

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