Три вопроса по рассказу Л.Н.Толстого" После бала"
Литература
Три вопроса по рассказу Л.Н.Толстого" После бала"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Почему так стремительно меняется характер главного героя? 2)Почему рассказ назван именно "После бала",а не "Бал"? 3)Описать чувство гл.героя во время бала,и после,и сравнить?
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