В 12 часов дня часовая и минутная стрелки совпадают. Через какое наименьшее число минут стрелки вновь совпадут?
Математика
В 12 часов дня часовая и минутная стрелки совпадают. Через какое наименьшее число минут стрелки вновь совпадут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 1 час и 5 минуст, в 13:05 Это учитыввая, что делений на часах мало и 5 минут можно принять как ничтожное передвижение часовой стрелки
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