когда уменьшаемое увеличели на 3,8,а вычитаемое уменьшили на 3,2, то разность стала равной 17,9.На сколько уменьшаемое было больше вычитаемого??

Математика

когда уменьшаемое увеличели на 3,8,а вычитаемое уменьшили на 3,2, то разность стала равной 17,9.На сколько уменьшаемое было больше вычитаемого??

Автор: Гость