сколько раз в течение суток между часовой и минутной стрелкой угол равняется 90 грд.

Математика
сколько раз в течение суток между часовой и минутной стрелкой угол равняется 90 грд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 раз, если медленное движение часовой стрелки, то может быть 24 раза.
Гость:
Представим что часовая, минутная и секундная стрелки находятся на 12. Через 15 секунд будет первый угол в 90 грд., когда секундная стрелка окажется на 45 то настанет 2 угол в 90 грд. Теперь секундная стрелка сделала свой первый круг, минутная сдвинулась на минутку, поидее часовая тоже слегка сдвинулась. А это значит что секундной стрелке при втором круге всего лишь потребуется также слегка сдвинуться от той позиции, чем при 1. А так 2880 раз  
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