Спираль изготовлена из фехралевого проводника(1.3удельное электрическое сопротивление )длиной 4м.Определите площадь поперечного сечения спирали,если она подключена к источнику тока напряжением 120в,а потребляемая ею мощность ра...
Физика
Спираль изготовлена из фехралевого проводника(1.3удельное электрическое сопротивление )длиной 4м.Определите площадь поперечного сечения спирали,если она подключена к источнику тока напряжением 120в,а потребляемая ею мощность равна 1,5 кВт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=pl/s s=pl/R P=UI; I=P/U=1500/120=12,5A I=U/R; R=U/I=9,6ом s=1,3*4/9,6=0,5мм^2 Ответ:0,5мм^2
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