Спираль изготовлена из фехралевого проводника(1.3удельное электрическое сопротивление )длиной 4м.Определите площадь поперечного сечения спирали,если она подключена к источнику тока напряжением 120в,а потребляемая ею мощность ра...

Физика

Спираль изготовлена из фехралевого проводника(1.3удельное электрическое сопротивление )длиной 4м.Определите площадь поперечного сечения спирали,если она подключена к источнику тока напряжением 120в,а потребляемая ею мощность равна 1,5 кВт.

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