В 8 часов утра из города А в город Б вышел автобус со скоростью 56км,ч,а в 11 часов дня из Б в А выщел грузовик со скоростью 32 км,ч .В каком часу и на каком расстоянии от города А они встретились,если расстояние между городами...

Гость: Гость:

1. Автобус выехал в 8, и до 11 он ехал 3 часа, т.е. проехал 168км. В этот момент расстояние между Автоб и Грузовиком было 520-168=352 км. Пусть Х - кол-во часов до встречи грузовика с автобусом (начиная с момента выезда грузовика), тогда 32*Х км проедет за это время грузовик, 56*Х км проедет автобус, т.е. (352-56*Х) - это расстояние от Автоб до Б в момент их встречи, (32*Х) - рассстояние от Грузовика до Б в момент их встречи, т.е. 352-56*Х=32*Х, Х=4 (часа), значит, встреча произойдёт в (11+4), т.е. в 15:00. За 4 часа грузовик одолеет 4*32=128км от Б, т.е. до А будет 520-128=392км Ответ: 4часа 392км 2. За (11-8),т.е. 3 часа грузовик пройдёт 3*32=96км. Выезжает автобус. До встречи пройдёт Х часов после 11 часов утра, за это время Грзвик пройдёт 32*Х км, автобус до встречи пройдёт (96+32*Х) км. Это расстояние автобус пройдёт за (96+32*Х)/56 часов. Значит, (96+32*Х)/56=Х, откуда Х=4 (часа) Значит, время будет на часах: 11+4= 15 (т.е. 15:00 дня) грузовик пройдёт 32*4=128км после 11:00 до встречи, и 96+128=224 км Ответ: 4часа 224км