0,2 сплава состовляетмедь,0,46 спалава-цинк, остальное- другие разные металлы. какова масса саплава, если масса других разных металлов равна 153 грамма?
Математика
0,2 сплава состовляетмедь,0,46 спалава-цинк, остальное- другие разные металлы. какова масса саплава, если масса других разных металлов равна 153 грамма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0.2+0.46=0.66 - меди и цинка в сплаве 2) 1-0.66=0.34 других металов в сплаве 3) 153:0.34=450 г - масса сплава ответ: 450 г
Гость:
(0,2+0,46)=0,66----МЕДИ И ЦИНКА В СПЛАВЕ 1-0,66=0,34------IНЩИХ МЕТАЛОВ В СПЛАВЕ (153:0,34)=450(Г) ВИДПОВИДЬ: 450Г МАССА СПЛАВА
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