Используя олицетварения,опишите любимое деревцо под окном,кустарник при дороге или цветник во дворе!!!

Литература
Используя олицетварения,опишите любимое деревцо под окном,кустарник при дороге или цветник во дворе!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче прямо под окном растет молодая белоствольная березка.Ей всего пять лет, но она изо всех сил тянется к небесным просторам. Белоствольная красавица  такая стройная , такая гибкая. При дуновении ветерка деревце  покачивает своими руками-ветками, будто приветствует нас. Березка распустила свои косы-ветви и улыбается теплому летнему солнышку.Она такая модница : принарядила  себя длинными зелеными сережками , очень нежными и красивыми.А зеленый сарафан листвы на белом стволе смотрится просто великолепно. Я очень люблю читать на скамеечке под тихий шепот листьев нашей кудрявой красавицы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Докажи причино-следственную связь между политикой Буребисты и эволюции гето-датского государства. (12 предложений) 
Ответить
Физика
сравнить свойства жидких, твердых и газообразных тел и объяснить их с точки зрения мкт   пожалуйста помогите срочно завтра зачет по физике..  
Ответить
Физика
Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10^7 м/с.Рассчитайте радиус кривизни траектории,по которой...
Ответить
Обществознание
Докажите причинно-следственную связь между романизацией Дакии и румынским этногенезом.(12 предложений)
Ответить
Геометрия
10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, есл...
Ответить