Используя олицетварения,опишите любимое деревцо под окном,кустарник при дороге или цветник во дворе!!!
Литература
Используя олицетварения,опишите любимое деревцо под окном,кустарник при дороге или цветник во дворе!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче прямо под окном растет молодая белоствольная березка.Ей всего пять лет, но она изо всех сил тянется к небесным просторам. Белоствольная красавица такая стройная , такая гибкая. При дуновении ветерка деревце покачивает своими руками-ветками, будто приветствует нас. Березка распустила свои косы-ветви и улыбается теплому летнему солнышку.Она такая модница : принарядила себя длинными зелеными сережками , очень нежными и красивыми.А зеленый сарафан листвы на белом стволе смотрится просто великолепно. Я очень люблю читать на скамеечке под тихий шепот листьев нашей кудрявой красавицы.
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