Используя олицетварения,опишите любимое деревцо под окном,кустарник при дороге или цветник во дворе!!!

Гость: Гость:

У нас на даче прямо под окном растет молодая белоствольная березка.Ей всего пять лет, но она изо всех сил тянется к небесным просторам. Белоствольная красавица такая стройная , такая гибкая. При дуновении ветерка деревце покачивает своими руками-ветками, будто приветствует нас. Березка распустила свои косы-ветви и улыбается теплому летнему солнышку.Она такая модница : принарядила себя длинными зелеными сережками , очень нежными и красивыми.А зеленый сарафан листвы на белом стволе смотрится просто великолепно. Я очень люблю читать на скамеечке под тихий шепот листьев нашей кудрявой красавицы.