Докажи причино-следственную связь между политикой Буребисты и эволюции гето-датского государства. (12 предложений) 

Процесс возникновения городов был связан с распадом первобытнообщинного строя и образованием сословно-классового общества. Процесс возникновения городов шел параллельно с образованием государства. Когда же государство усилилось, появились новые пути возникновения городов. Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более сложными и высокими технологиями. Здесь получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, косторезное, бондарное ремесла, ткачество и т.д. Продукция городских ремесленников расходилась по всей сельской округе, а некоторые изделия попадали в соседние города, княжества и даже в отдаленные государства.

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Процесс возникновения городов был связан с распадом первобытнообщинного строя и образованием сословно-классового общества. Процесс возникновения городов шел параллельно с образованием государства. Когда же государство усилилось, появились новые пути возникновения городов. Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более сложными и высокими технологиями. Здесь получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, косторезное, бондарное ремесла, ткачество и т.д. Продукция городских ремесленников расходилась по всей сельской округе, а некоторые изделия попадали в соседние города, княжества и даже в отдаленные государства.Именно общины я считаю стали основной ячейкой создания сначала догосударственных, а потом и государственных союзов например в молдове объединение пастушеских, земельных общин вдоль рек, лесов в более крупные объединения- кнезаты, воеводства предопределило создание в Карпатско-Дунайском регионе нового государства-Молдовы также именно в общинах появились две прослойки - родовая аристократия и рядовые члены общества, которые стали прообразом основных социальных категорий средневековья-феодалов и крестьян