Докажи причино-следственную связь между политикой Буребисты и эволюции гето-датского государства. (12 предложений)
Обществознание
Докажи причино-следственную связь между политикой Буребисты и эволюции гето-датского государства. (12 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Процесс возникновения городов был связан с распадом первобытнообщинного строя и образованием сословно-классового общества. Процесс возникновения городов шел параллельно с образованием государства. Когда же государство усилилось, появились новые пути возникновения городов. Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более сложными и высокими технологиями. Здесь получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, косторезное, бондарное ремесла, ткачество и т.д. Продукция городских ремесленников расходилась по всей сельской округе, а некоторые изделия попадали в соседние города, княжества и даже в отдаленные государства.
Гость:
Процесс возникновения городов был связан с распадом первобытнообщинного строя и образованием сословно-классового общества. Процесс возникновения городов шел параллельно с образованием государства. Когда же государство усилилось, появились новые пути возникновения городов. Ремесленное производство в городах отличалось от сельского более сложными и высокими технологиями. Здесь получили развитие кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, косторезное, бондарное ремесла, ткачество и т.д. Продукция городских ремесленников расходилась по всей сельской округе, а некоторые изделия попадали в соседние города, княжества и даже в отдаленные государства.Именно общины я считаю стали основной ячейкой создания сначала догосударственных, а потом и государственных союзов например в молдове объединение пастушеских, земельных общин вдоль рек, лесов в более крупные объединения- кнезаты, воеводства предопределило создание в Карпатско-Дунайском регионе нового государства-Молдовы также именно в общинах появились две прослойки - родовая аристократия и рядовые члены общества, которые стали прообразом основных социальных категорий средневековья-феодалов и крестьян
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сравнить свойства жидких, твердых и газообразных тел и объяснить их с точки зрения мкт пожалуйста помогите срочно завтра зачет по физике..
Физика
Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 10^7 м/с.Рассчитайте радиус кривизни траектории,по которой...
Обществознание
Докажите причинно-следственную связь между романизацией Дакии и румынским этногенезом.(12 предложений)
Геометрия
10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, есл...