10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, если AB = 6.

Геометрия
10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, если AB = 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол BKA=углу KAD(накрест лежащие или разносторонние)=углу BAK, значит треуг.ABK равнобедр. и тогда AB=BK=6 Точно таким же образом треуг.KCD равнобедр. и KC=CD=6 Тогда BC=12 P=(6+12)*2=36
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