10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, если AB = 6.

Геометрия

10 В параллелограмме АВСD проведены биссектрисы углов А и D, которые пересекаются в точке на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма АВСD, если AB = 6.

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