Дана геометрическая прогрессия 8, -4,... Найти номер члена этой прогрессии, равного 1, 32(дробью)

Алгебра
Дана геометрическая прогрессия 8, -4,... Найти номер члена этой прогрессии, равного 1, 32(дробью)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное имелось виду дробь 1/32 (одна тридцать вторая)   b[1]=8 b[2]=-4   q=b[2]:b[1] q=-4:8=-0.5   b[n]=b[1]*q^(n-1) b[n]=1/32 1/32=8*(-0.5)^(n-1) 1/(32*8)=(-0.5)^(n-1) 1/256=(-0.5)^(n-1) 256=(-2)^(n-1) (-2)^8=(-2)^(n-1) 8=n-1 n=8+1 n=9
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