Дана геометрическая прогрессия 8, -4,... Найти номер члена этой прогрессии, равного 1, 32(дробью)
Алгебра
Дана геометрическая прогрессия 8, -4,... Найти номер члена этой прогрессии, равного 1, 32(дробью)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное имелось виду дробь 1/32 (одна тридцать вторая) b[1]=8 b[2]=-4 q=b[2]:b[1] q=-4:8=-0.5 b[n]=b[1]*q^(n-1) b[n]=1/32 1/32=8*(-0.5)^(n-1) 1/(32*8)=(-0.5)^(n-1) 1/256=(-0.5)^(n-1) 256=(-2)^(n-1) (-2)^8=(-2)^(n-1) 8=n-1 n=8+1 n=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какая связь может быть установлена между количеством кошек в деревне и урожаем семян клевера в поле около деревни?
Қазақ тiлi
Алгебра
Математика
Помогите пожалуйста решить подробно эту задачу.5 автобусов и2 троллейбуса могут за один рейс перевезти 225 человек а2 автобуса и 3 троллейбуса-200ч...
Обществознание