Помогите пожалуйста решить подробно эту задачу.5 автобусов и2 троллейбуса могут за один рейс перевезти 225 человек а2 автобуса и 3 троллейбуса-200человек.Сколько пассажиров вмещает троллейбус?

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пусть в один автобус помещается x человек, а в один троллейбус y, тогда 5x+2y=225 2x+3y=200 первое уравнение умножим на 2, а второе на 5, получим 10x+4y=450 10x+15y=1000 c 2-го уравнения вычтем 1-е 11y=550 y=50 то есть троллейбус вмещает 50 человек