Помогите пожалуйста решить подробно эту задачу.5 автобусов и2 троллейбуса могут за один рейс перевезти 225 человек а2 автобуса и 3 троллейбуса-200человек.Сколько пассажиров вмещает троллейбус?

Математика
Помогите пожалуйста решить подробно эту задачу.5 автобусов и2 троллейбуса могут за один рейс перевезти 225 человек а2 автобуса и 3 троллейбуса-200человек.Сколько пассажиров вмещает троллейбус?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в один автобус помещается x человек, а в один троллейбус y, тогда                5x+2y=225                2x+3y=200 первое уравнение умножим на 2, а второе на 5, получим              10x+4y=450              10x+15y=1000 c 2-го уравнения вычтем 1-е                    11y=550                     y=50  то есть троллейбус вмещает 50  человек                
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