Какие вопросы можно задать об Англии? с ответами пжл :))

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Какие вопросы можно задать об Англии? с ответами пжл :))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-How many people live in England Сколько людей проживает в Англии? -England a silent or noisy sity Англия-тихий или шумный город? -What climate in England in the winter?in the summer Какой климат в Англии зимой,летом? -In England it is a lot of museums,theaters В Англии много музеев,театров? -What know actors or singes were born in England Какие актёры или певцы родились в Англии?
Гость:
Do you live in England?  Кем устроиться работать в Англии?
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