при каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом?
Алгебра
при каких значениях а корень уравнения х+3=а является отрицательным числом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x+3=a x=a-3 a-3<0 a<3
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