Расстояние между поселками 250 км из этих поселков одновременно в одном и том же направлении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за 1 час 45 км , автобус -68 км Какое растояние будет между машинами через 2 часа , если...
Математика
Расстояние между поселками 250 км из этих поселков одновременно в одном и том же направлении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за 1 час 45 км , автобус -68 км Какое растояние будет между машинами через 2 часа , если .... а) автобус позади грузавика б) автобус впереди грузовика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус (68км/ч)----> Грузовик(45км/ч)------> о___________________________________________о______________________ 250км 1) 68 - 45 =23(км/ч) - скорость сближения 2) 23 * 2 = 46(км/ч) - скорость сближения за 2 часа(то есть на 46 км уменьшится расстояние между ними) 3) 250 - 46 = 204(км) 4) 250 + 46 = 296(км) Ответ: а) если автобус находится позади грузовика,то расстояние между машинами уменьшится ичерез 2 часа будет 204 км; если автобус впереди грузовика,то расстояние между машинами увеличится и через 2 часа будет 296 км. _________________________________________________________________ Это не писать: б) (На рисунке поставить автобус впереди) Скорость грузовика меньше на 23 км, поэтому он отстает в час на 23км,а за 2часа отстанет на 46км.
Гость:
1)68-45=23км/ч-скорость сближения. 2)23*2=на 46км/ч-уменьшится расстояние между ними через 2 часа. а)250-46=204км-будет между ними через 2 часа. б)250+46=296км-будет между ними через 2 часа.
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