вычислите количество вещества, которое составляют 42г. гидроксида бария.Сколько ионов каждого вида будет содержать эта порция щелочи?
Химия
вычислите количество вещества, которое составляют 42г. гидроксида бария.Сколько ионов каждого вида будет содержать эта порция щелочи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(в-ва)=m(в-ва)/M(в-ва)=42/171=0,2 моль Ba(OH)2-два катиона бария(+) и анион гидроксильной группы OH(-)
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