при каких значениях a и c функция y=ax^2+c имеет нули помогите пожалуйста)
Алгебра
при каких значениях a и c функция y=ax^2+c имеет нули помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нули функции это те значения аргумента функиии х, при которых ззначение функции y равно 0. т.е. нужно найти х для которых ax^2+c=0 т.е. решить уравнение ax^2+c=0 ax^2=-c при а=0 и с=0 уравнение имеет вид 0x^2=0 и уравнение имеет бесконечно много нулей (функция имеет вид y=0) если а=0 и с не равно 0 тогда решений нет (у функции нет нулей) если а не равно 0, тогда перепишем уравнение в виде x^2=-c/a которое имеет решение при условии -c/a>=0 т.е. при (a>0, c<=0 или a<0, c>=0) итого данная функция имеет нули при a>0, c<=0 или a<0, c>=0 или а=с=0
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