Простите за мою тупость:ЗЗ Помогите,голова не варит. 3600 с ? 6 мин,425 мин ? 7ч

Математика

Простите за мою тупость:ЗЗ Помогите,голова не варит. 3600 с ? 6 мин,425 мин ? 7ч

Автор: Гость