Простите за мою тупость:ЗЗ Помогите,голова не варит. 3600 с ? 6 мин,425 мин ? 7ч
Математика
Простите за мою тупость:ЗЗ Помогите,голова не варит. 3600 с ? 6 мин,425 мин ? 7ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600с=60мин=1час 6мин=360с 425мин=25500с 425мин=7час5мин 7час=420мин=25200с Объяснение: 3600с:60мин=60мин:60мин=1час 6мин * 60с=360с 425мин * 60с=25500с 425мин:60мин=7час5мин 7час*60мин=420мин*60с=25200с
Гость:
1)3600сек=60мин=1час. 2)6мин=360сек 425мин=25500сек=7ч 5мин 7ч=420мин=25200сек.
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