почему произведение Булгакова " Собачье сердце " имеет такое название ??? ПОМОГИТЕ!!!
Литература
почему произведение Булгакова " Собачье сердце " имеет такое название ??? ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как человеку пересадили собачье сердце
Гость:
Во первых потому что человеку пересадили собочье сердце а во вторых речь идет о преданности собак
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