Укажите все способы,какими можно разложить четыре мяча в две корзины (учтите при этом случаи,когда одна из корзин окажется пустой).
Алгебра
Укажите все способы,какими можно разложить четыре мяча в две корзины (учтите при этом случаи,когда одна из корзин окажется пустой).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможные события А1 - первая корзина пустая, вторая полная А2 - в первой корзине 1 мяч, во второй 3 А3 - в первой корзине 2 мяча, во второй 2 А4 - в первой корзине 3 мяча, во второй 1 А5 - первая корзина полная, вторая пустая 5 способов размещения
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