доминантные и рецессивные чем они отличаются друг от друга??
Биология
доминантные и рецессивные чем они отличаются друг от друга??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рецессивный признак- подавляющий признак. доминантный признак- главный признак
Гость:
как я понимаю это признаки...доминантный признак проявляется гораздо чаще чем рецессивный, например скрещивании 2ух особей, одна имеет карие глаза с доминативным признаком, а другая имеет голубые глаза с рецессивным признаком, и вероятнисть что у ребёнка будут карие глаза, скажем , 75%, т.е. более вероятно
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