при делении числа на 78 оказалось, что неполное частное равно 124, а остаток на 72 меньше делителя. какое число делили? а)9666 в)9672 б)9678 г)9828
Математика
при делении числа на 78 оказалось, что неполное частное равно 124, а остаток на 72 меньше делителя. какое число делили? а)9666 в)9672 б)9678 г)9828
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ:9678 при делении на 78 равно 124 целых и 6 в остатке(что на 72 меньше делителя -78)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Помогите всё не как не могу выучить формулы Органическая химия их очень много! Как их все запомнить??? 0_о HELP!!!