при делении числа на 78 оказалось, что неполное частное равно 124, а остаток на 72 меньше делителя. какое число делили? а)9666 в)9672 б)9678 г)9828

Математика

при делении числа на 78 оказалось, что неполное частное равно 124, а остаток на 72 меньше делителя. какое число делили? а)9666 в)9672 б)9678 г)9828

Автор: Гость